المركز العربي للاستعداد للكوارث: ١٣ ألف شهيد بينهم ٥٥٠٠ طفل و٣٣ ألف مصاب في غزة

من جهةٍ أخرى، أصدر المركز بياناً صحفياً وثق فيه الاستجابة الإنسانية والمساعدات الإغاثية لقطاع غزة؛ مبينًا أن المملكة العربية السعودية أرسلت الطائرة الإغاثية الخامسة عشرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية، تزن 31 طناً؛ فيما وجهت دولة قطر طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 41 طنًا من المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء مقدمة من صندوق قطر؛ وأرسلت الإمارات العربية المتحدة قافلة مساعدات إنسانية من مدينة العريش المصرية إلى معبر رفح ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، ضمت 13 شاحنة تتكون من طرود غذائية وخيم؛ وقامت جمهورية مصر العربية بإعداد وتجهيز كميات من المساعدات الغذائية لأهالي غزة عبارة عن 10 شاحنات سيكون من بينها 7 شاحنات محملة بالمواد الغذائية، والـ 3 شاحنات الأخرى سيكون بها زجاجات من المياه؛ أما دولة الهند فقد أرسلت طائرة إلى مطار العريش تحمل 32 طنًا من المساعدات؛ فيما أرسلت روسيا الاتحادية 27 طنا من المساعدات الإنسانية؛ وبعثت دولة فرنسا بالمزيد من الإمدادات الطبية وسفينة طبية ثانية إلى وطائرة تحمل أكثر من عشرة أطنان من الإمدادات الطبية، وستساهم أيضًا في إرسال مساعدات طبية من الاتحاد الأوروبي يومي 23 و30 نوفمبر الجاري.