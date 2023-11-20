المركز العربي للاستعداد للكوارث: ١٣ ألف شهيد بينهم ٥٥٠٠ طفل و٣٣ ألف مصاب في غزة

رصد المركز العربي للاستعداد للكوارث، التابع للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، 32 انتهاكاً بحق طاقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني منذ بداية العدوان الإسرائيلي، راح ضحيتها 4 شهداء من الجمعية؛ و24 إصابة؛ واستهداف 27 مركبة إسعاف؛ وخروج12 مركبة إسعاف عن الخدمة، وهدم 5 مبان تابعة للجمعية.
وبين المركز في بيانٍ صحفي أورده لـ"سبق"، أن الإعلام الحكومي بغزة أعلن عن استشهاد أكثر من 13 ألف شخص في القطاع بغزة، منذ بدء العدوان، بينهم أكثر من 5,500 طفل، و3,500 امرأة؛ وأكثر من 33000 إصابة، وهدم أكثر من 43000 مبنى؛ و225000 مبنى تعرضت لأضرار جزئية أو بليغة؛ وتضرر 262 مدرسة، وخروج 65 مدرسة عن الخدمة؛ وهدم 83 مسجدًا؛ وتضرر 96 مقرًا.
وأشار إلى أن غرفة العمليات في القطاع لا زالت متوقفة عن العمل لليوم السادس على التوالي بسبب عدم توفر الكهرباء ونفاد الوقود من كافة المولدات.
ونقل البيان تصريحات الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، والتي تعبر عن الحالة الإنسانية الأكثر صعوبة في القطاع، والأوضاع في السوق المحلي الذي بات جافًا كليًا من المواد الغذائية؛ كما نقل ما جاء على لسان المدير العام للمستشفيات في غزة من قوله: "فريق من منظمة الصحة العالمية اتجه لمجمع الشفاء لإخراج 32 طفلاً من الخدج"، وأن الاحتلال يقوم بعملية إعدام مباشر للجرحى والمرضى في المستشفيات وزار الفريق المستشفى، وأكد على قساوة الأوضاع فيها بعد اقتحامها وقطع الإمدادات عنها وتدمير عدة أقسام فيها".
وأوضح البيان أن رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء تحدث عن الوضع المأساوي الذي يزداد سوءًا في المجمع؛ وتم فقد مريضين في العناية المركزة في المجمع الذي لم يعد صالحًا لتقديم الرعاية، ولا يستطيعون الوصول إلى المختبرات ومنذ 8 أيام لم يدخل الطعام ولا الماء إليه، وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج المستشفى الإندونيسي تماماً عن الخدمة، رغم أنه يوجد فيه نحو 700 شخص بين طواقم طبية وجرحى؛ فيما تم استهداف المستشفى.
وجاء في البيان أيضًا أن نحو 56 فلسطينياً ما بين جريح ومريض في القطاع سيغادرون مع مرافقيهم معبر رفح البري لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتلقي العلاج اللازم، بجانب استقبال الأطفال الخدج، ونقلهم عبر سيارات الإسعاف لمستشفى العريش العام.
من جهةٍ أخرى، أصدر المركز بياناً صحفياً وثق فيه الاستجابة الإنسانية والمساعدات الإغاثية لقطاع غزة؛ مبينًا أن المملكة العربية السعودية أرسلت الطائرة الإغاثية الخامسة عشرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية، تزن 31 طناً؛ فيما وجهت دولة قطر طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 41 طنًا من المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء مقدمة من صندوق قطر؛ وأرسلت الإمارات العربية المتحدة قافلة مساعدات إنسانية من مدينة العريش المصرية إلى معبر رفح ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، ضمت 13 شاحنة تتكون من طرود غذائية وخيم؛ وقامت جمهورية مصر العربية بإعداد وتجهيز كميات من المساعدات الغذائية لأهالي غزة عبارة عن 10 شاحنات سيكون من بينها 7 شاحنات محملة بالمواد الغذائية، والـ 3 شاحنات الأخرى سيكون بها زجاجات من المياه؛ أما دولة الهند فقد أرسلت طائرة إلى مطار العريش تحمل 32 طنًا من المساعدات؛ فيما أرسلت روسيا الاتحادية 27 طنا من المساعدات الإنسانية؛ وبعثت دولة فرنسا بالمزيد من الإمدادات الطبية وسفينة طبية ثانية إلى وطائرة تحمل أكثر من عشرة أطنان من الإمدادات الطبية، وستساهم أيضًا في إرسال مساعدات طبية من الاتحاد الأوروبي يومي 23 و30 نوفمبر الجاري.