"الأمن البيئي" يضبط مخالفات إشعال نار ورعي جائر في محميتي طويق والملك عبدالعزيز ويطبّق العقوبات النظامية

وفي التفاصيل، تم ضبط مواطن في محمية طويق الطبيعية بعد مخالفته تعليمات المحافظة على الغطاء النباتي من خلال إشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأوضحت القوات أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى 3,000 ريال.