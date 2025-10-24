"الأمن البيئي" يضبط مخالفات إشعال نار ورعي جائر في محميتي طويق والملك عبدالعزيز ويطبّق العقوبات النظامية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين خالفا نظام البيئة في محميتين مختلفتين، وذلك ضمن جهودها في الحفاظ على الغطاء النباتي ومنع التعديات في المناطق الطبيعية المحمية.
وفي التفاصيل، تم ضبط مواطن في محمية طويق الطبيعية بعد مخالفته تعليمات المحافظة على الغطاء النباتي من خلال إشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأوضحت القوات أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى 3,000 ريال.
وفي حالة أخرى، رصدت القوات البيئية مخالفة لرعي 25 متنًا من الإبل في مناطق يُمنع فيها الرعي داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، حيث طُبقت الإجراءات النظامية، وتبلغ غرامة رعي الإبل في مثل هذه المواقع 500 ريال لكل متن.
وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي الجميع على الإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات تمس البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
وأكدت أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، دون تحميل المبلّغ أي مسؤولية قانونية.