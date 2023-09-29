10 نقاط على طاولة جهات الاختصاص.. "الحمادي": لماذا لا يتم تطوير إجراءات اختبار الرخصة المهنية للمعلمين؟

وتناول الكاتب الحمادي في طرحه عشرة مقترحات ومرئيات وقائية، أولاً موعد الاختبار لماذا يتزامن مع مواعيد نهاية الفصول الدراسية التي يتزايد فيها المهام على الكوادر التعليمية، وهذا قد يؤثر سلباً على أدائه وتركيزه واستعداده وبالنسبة لفكرة الاختبار قال إنها تدور حول مساعدة المعلم لمراجعة معلوماته ومعارفه التخصصية والتربوية فلماذا لا يكون هناك مراجع معتمدة وواضحة بدلاً من الشتات الذي يعانيه معظمهم في الاستعداد للاختبار، بدلاً من التعامل معه كطالب دراسات عليا، ويخضع لاختبار الدكتوراه أو الماجستير، وهذا يجعلنا نفكر بعلاقة ربط العلاوة بالرخصة وبأنه يحتاج إلى إعادة النظر، ولاسيما أن معظم المعلمين تخرجوا من الجامعات الأكاديمية السعودية المعتمدة.