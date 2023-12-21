وزير الإعلام يشهد العرض الخاص للوثائقي "هورايزن" ويدشّن 8 شراكات محلية ودولية

كما تم تنفيذ الفيلم وفق أفضل ممارسات الإنتاج الدولية، عبر فريق عالمي متخصص في توثيق الحياة الفطرية، بمشاركة 13 باحثًا سعوديًا، في سعي من وزارة الإعلام إلى تسليط الضوء على كنوز المملكة البيئية.