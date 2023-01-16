وزراء وخبراء يعقدون 16 جلسة حوارية في مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك"

كما تتضمّن جلسات اليوم الأول، جلسة بعنوان "الزكاة نموذجًا للتضامن الاجتماعي وإسهاماتها في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة"، يشارك فيها كل من: صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية، ومدير التواصل الخارجي للتنمية المستدامة والأمين العام للجنة التوجيهية للتنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية الأستاذ عبدالرحمن الزامل، والسيد الطيب آدم ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في منطقة الخليج العربي، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي سلطان الجريس، والشيخ صلاح حيدر حسين رئيس صندوق الزكاة والصدقات البحريني.