وزير الإعلام يرعى ملتقى المسؤولية المجتمعية الثاني تحت شعار "الإعلام واقع ومسؤولية" في 20 نوفمبر

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود بن حسين السبيعي أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على جهود المسؤولية الاجتماعية للإعلام بوسائله المختلفة التقليدية والحديثة في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وتحديد الاستراتيجيات المستخدمة في وسائل الإعلام للمسؤولية الاجتماعية، وإبراز تجارب حية لوسائل الإعلام في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز دور وسائل الإعلام في مجال المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه وسائل الإعلام في مجال المسؤولية الاجتماعية.