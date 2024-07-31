فارق كبير عما حدث في 2022.. نهاية جافة لشهر يوليو على الرياض هذا العام

وبحسب موقع "طقس العرب"، ففي يوم الأحد 31 يوليو 2022 كانت أجواء العاصمة الرياض مستقرة بشكلٍ تام، لكن تغيرات جذرية على الطقس حدثت مع ساعات العصر، حيث تلبدت السماء بكمياتٍ كبيرة من السحب الركامية الرعدية، وهطلت الأمطار بغزارة عالية لم يعتدها سُكان العاصمة، خاصة أنها في منتصف الصيف، مما الذي تسبب برفع منسوب المياه في عددٍ من الطرق والأحياء السكنية، فاقت الـ 50 ملم في بعض أحياء العاصمة، كما ترافقت الأمطار بالرياح الهابطة عالية السرعة، متسببة بتدني وانعدام مدى الرؤية الأفقية على الطرق الخارجية.