كيف تدير متجراً إلكترونياً؟.. "منشآت" تُطلق معسكراً لرواد الأعمال في المدينة

كما يهدف إلى تعريف رواد الأعمال بأنواع منصّات التجارة الإلكترونية المختلفة، وطرق استخدامها، والقدرة على التمييز بين فوائد كل نوع من أنواع المنصّات، الأمر الذي يُسهم في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق التجارة الإلكترونية.