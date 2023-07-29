كيف تدير متجراً إلكترونياً؟.. "منشآت" تُطلق معسكراً لرواد الأعمال في المدينة

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، معسكراً لإدارة المتاجر الإلكترونية في المدينة المنوّرة؛ حيث يستمر المعسكر على مدار يوميْن مستهدفاً رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة أو المتوسطة.
ويهدف المعسكر إلى إكساب المستهدفين أهم المعارف والمهارات والاتجاهات والقناعات اللازمة التي تُمكنهم من التخطيط والبدء بمشاريع التجارة الإلكترونية من خلال تطوير مهاراتهم، بإنشاء وتطوير وتحليل وإدارة المتاجر الإلكترونية، والتعرُّف على إستراتيجيات التسويق والحملات التسويقية عالية الأداء لمشاريع التجارة الإلكترونية.
كما يهدف إلى تعريف رواد الأعمال بأنواع منصّات التجارة الإلكترونية المختلفة، وطرق استخدامها، والقدرة على التمييز بين فوائد كل نوع من أنواع المنصّات، الأمر الذي يُسهم في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق التجارة الإلكترونية.