الحملة الإغاثية لسكان غزة ترجمة لمواقف السعودية

ساندت السعودية القضية الفلسطينية بكل السبل حتى أصبحت في صدارة المانحين، إذ بلغ الدعم السعودي أكثر من 5 مليارات دولار، يضاف لهذا مواقف القيادة كان آخرها ما ذكره سمو ولي العهد -حفظه الله- في مقابلته مع قناةFOX News، وتأكيداته على أهمية هذه القضية وحق الفلسطينيين بالتمتع بحياة كريمة تضمن استقرارهم.