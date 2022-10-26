المملكة تعلن مشاركتها في معرض إكسبو 2025 أوساكا في اليابان

وبدأت علاقة المملكة بمعرض إكسبو منذ العام 1958 حين شاركت في إكسبو بروكسل، كما تَقدمت رسميًّا في سبتمبر الماضي بملفها لاستضافة معرض إكسبو 2030؛ وذلك تحت شعار "حقبة التغيير.. المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل"، وسوف يتم انتخاب الدولة المضيفة لمعرض إكسبو 2030 من قِبَل الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، في اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده في نوفمبر 2023.