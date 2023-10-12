"التويجري": التغيّر المناخي قضية إنسانية تتطلب مضاعفة الجهود للحد من الكوارث المناخية

وقال "التويجري" أثناء حديثه في أسبوع المناخ: "لاحظنا زيادة مطردة في الكوارث الناتجة من التغيّر المناخي بسبب زيادة معدل الغازات الدفيئة؛ ولتخفيف هذه الأخطار الناتجة منها يجب على الدول الصناعية المتقدمة تحمّل مسؤولياتها لتخفيض الانبعاثات الغازية، ووضع حدٍ للتلوث البيئي ودعم الدول المحتاجة على التكيّف مع التغيرات المناخية؛ كما يجب على سائر الدول العربية تحديث خططها لمواجهة الكوارث والاستعداد لمواجهة آثارها".