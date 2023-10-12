"التويجري": التغيّر المناخي قضية إنسانية تتطلب مضاعفة الجهود للحد من الكوارث المناخية

أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن مشكلة التغيّر المناخي قضية إنسانية تتطلب مضاعفة الجهود لوضع حد لها منعًا لوقوع أي كوارث مناخية مدمرة.
وقال "التويجري" أثناء حديثه في أسبوع المناخ: "لاحظنا زيادة مطردة في الكوارث الناتجة من التغيّر المناخي بسبب زيادة معدل الغازات الدفيئة؛ ولتخفيف هذه الأخطار الناتجة منها يجب على الدول الصناعية المتقدمة تحمّل مسؤولياتها لتخفيض الانبعاثات الغازية، ووضع حدٍ للتلوث البيئي ودعم الدول المحتاجة على التكيّف مع التغيرات المناخية؛ كما يجب على سائر الدول العربية تحديث خططها لمواجهة الكوارث والاستعداد لمواجهة آثارها".
وأوضح أن الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تواصل جهودها في الإصحاح البيئي، وسبق أن أطلقت مبادرتين الأولى لزراعة 500 مليون شجرة في جميع الدول العربية والثانية لإعادة تدوير النفايات للمحافظة على البيئة.
وأضاف: "إننا جهزنا المركز العربي للاستعداد للكوارث بتقنية التنبؤ بالكوارث البيئية قبل حدوثها ونسعى إلى خلق شراكات مع الأرصاد لإطلاق خدمة الإنذار المبكر، ونعمل حاليًا على نشر الوعي البيئي من خلال هيئاتنا وجمعياتنا الوطنية في سائر البلاد العربية؛ وبناء قدرات جمعياتنا العربية المحتاجة لمواجهة الكوارث وزيادة فاعليتها؛ وتواصلنا مستمر مع جامعة الدول العربية لزيادة الجاهزية للاستعداد للكوارث البيئية".