رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإيطالية: شركاتنا تعتزم فتح مقار لها في المملكة

وأشار الحويزي إلى العلاقات السعودية الإيطالية التي تعد مثالًا يحتذى به في التعاون الدولي، مفيدًا أن ثمة مجالات كبيرة للتكامل بين البلدين في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعة والزراعة.