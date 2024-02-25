بالمنطقة الشمالية وعمليات الأسطولَيْن الغربي والشرقي.. انطلاق المناورات الميدانية في "سيف السلام 12"

وقال آل علي؛ إن الجهات المشاركة ستنفّذ في المناورات الميدانية، عددًا من المناورات العسكرية، كالعمليات الجوية الهجومية، والعمليات الجوية المضادة الدفاعية، وعمليات الهجوم الإستراتيجي، والتحريم الجوي، إضافة إلى التعامل مع الأهداف الجوية المعادية، وتنفيذ عمليات الحرب النظامية وغير النظامية، وعمليات التطويق وتطهير المباني والقرى والمنشآت الحيوية.