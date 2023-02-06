مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10555 نقطة

وكانت أسهم شركات: الإعادة السعودية، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، وكابلات الرياض، والمجموعة السعودية، وعلم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سلامة، وعذيب للاتصالات، والرياض، والإنماء، وميدغيلف للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.73 % و3.81 %.