تعليق الدراسة الحضورية بـ"تعليم وجامعة وتقني" الباحة والمخواة.. و"الهلال الأحمر" يرفع جاهزيته

كما رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جاهزيته تزامنًا مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية لمنطقة الباحة، التي من المتوقع أن تشهد تزايُد هطول أمطار غزيرة عليها؛ إذ رفع درجة الاستعداد وتسخير جميع الموارد في المنطقة، بين بشرية وآليات.