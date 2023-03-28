تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في المالديف

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتفطير الصائمين في جمهورية المالديف، بمقر المركز الإسلامي في العاصمة ماليه، بحضور وزير الدولة للشؤون الإسلامية المالديفي أنيل محمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك الدوسري، والملحق الديني في جمهورية الهند بدر العنزي، وعدد من الشخصيات الإسلامية.