"سدايا" تدشن الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي "ذكاء التعليم"

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي "ذكاء التعليم" الموجه لمؤسسات التعليم "ما بعد المرحلة الثانوية"؛ لبناء وتقديم برامج أكاديمية في الذكاء الاصطناعي، والإسهام في بناء ورعاية المؤهلات في هذا المجال وفق المعايير المحددة.
جاء ذلك خلال اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية الذي ينعقد يومي 28 و 29 فبراير 2024م تحت شعار "الاستعداد للمستقبل"، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
ويُعدّ الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي مرجعًا أساسيًا موثوقًا ومعترفًا به في المملكة، ويسهم في سد حاجة المملكة إلى وجود أطر وسياسات ولوائح تحوكم وتنظم الجوانب الأكاديمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتضبط جودتها، ويركز الإطار على جانب مواصفات الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية والتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، كذلك حدد الإطار المؤهلات الممنوحة في المملكة بناءً على مقارنات مرجعية عالمية.
ويهدف الإطار إلى أن يكون دليلاً إرشادياً لتطوير وتقييم واعتماد برامج التعليم العالي في الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المساهمة في وضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويعد إطلاق "سدايا" لهذا الإطار ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل بالمملكة من أجل زيادة الوعي بإمكانيات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات البشرية في المجال وتأهيلهم للتعايش مع التسارع التقني الذي يشهده العالم وخدمة القطاعات والأفراد على حد سواء في إطار منهجية تضمن توظيفها التوظيف الأمثل لتحقيق الاستفادة منه، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.