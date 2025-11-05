"فلكية جدة": اليوم.. القمر البدر في أقرب مسافة له من الأرض

وبين أن القمر سيبلغ لحظة الاكتمال عند الساعة (04:19) مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون على بُعد (356,978) كيلومترًا من مركز الأرض، متزامنًا تقريبًا مع مروره بنقطة الحضيض القمري، مشيرًا إلى أن هذا القرب النسبي يجعل القمر يبدو أكبر بنحو (14%), وأكثر سطوعًا بنحو (30%) مقارنة بالبدر عند الأوج -أبعد مسافة له عن الأرض نحو (406,000) كيلومتر.