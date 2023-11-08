اختتام برنامج "مليونير" التوعوي للأطفال بالشرقية

وأوضح أن البرنامج حظي بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة في التنظيم وتنفيذ الجولات مع الأسر والأطفال، وتحقيق نحو 368 ساعة تطوعية، وتابع قائلًا: نسعى من خلال هذه الفعاليات لرفع وعي الأطفال بقيمة المال والمساهمة في خلق سلوك الادخار لدى الطفل وتزويد المستفيدين بأدوات مالية تسهم في تطبيق ممارسات الادخار وتأهيل الطفل لتجربة عمليتي البيع والشراء داخل مدينة الأعمال وزيادة الوعي بالتعاملات المالية.