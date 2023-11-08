اختتام برنامج "مليونير" التوعوي للأطفال بالشرقية

اختتم برنامج مليونير التوعوي، الثلاثاء، فعالياته، برعاية رئيس مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، في مركز الشرقية سايتك، بمحافظة الخبر.
ويأتي البرنامج الذي تنظمه جمعية الادخار في المنطقة الشرقية، لتعزيز ثقافة الادخار والوعي المالي لدى الأطفال.
كما شهد البرنامج زيارة أكثر من ألف طفل وتقديم 53 استشارة مالية وتحقيق 368 ساعة تطوعية، بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة.
وقال المدير التنفيذي في جمعية الادخار فهد الفهيد: إن البرنامج حقق مستهدفات الجمعية بتقديم التوعية للأطفال ولزواره خلال ثلاثة أيام.
وأضاف أن الأطفال قضوا فيه رحلة معرفية وتعريفية بالمهارات وطرق الادخار وتعزيز ثقافة الادخار والوعي المالي.
وأشار إلى أن البرنامج شهد زيارة أكثر من ألف طفل، نُفذت لهم جولات شملت ثمانية أركان توعوية متنوعة.
وذكر "الفهيد" أن البرنامج قدّم ما يزيد على 53 استشارة للأسر حول كيفية الادخار والإجابة عن كل التساؤلات.
وأوضح أن البرنامج حظي بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة في التنظيم وتنفيذ الجولات مع الأسر والأطفال، وتحقيق نحو 368 ساعة تطوعية، وتابع قائلًا: نسعى من خلال هذه الفعاليات لرفع وعي الأطفال بقيمة المال والمساهمة في خلق سلوك الادخار لدى الطفل وتزويد المستفيدين بأدوات مالية تسهم في تطبيق ممارسات الادخار وتأهيل الطفل لتجربة عمليتي البيع والشراء داخل مدينة الأعمال وزيادة الوعي بالتعاملات المالية.