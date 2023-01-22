وزارة العدل: مليون طلب باشره الإسناد المركزي للتوثيق خلال 2022

ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق الذراع التشغيلي لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال الأنظمة التوثيقية.