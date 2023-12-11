أمين سراج : الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار العقاري والتنمية العمرانية

وأوضح العضو المنتدبلشركة هايد بارك العقارية للتطوير، قائلاً لقد عرضنا مشروعنا الرائد "هايد بارك" القاهرة الجديدة، وهو أحد أفضل المشروعات بمنطقة التجمع الخامس، ويقع على مساحة 6 ملايين متر مربع، بإجمالى 20 ألف وحدة، وبحجم استثمارات ضخم يقدر بحوالي 80 مليار جنية، ويتميز المشروع بتنوع تصميماته من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة، من 75 متر مربع إلى 687 متر لتلبية الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء ، بإجمالي 4088 وحدة تم تسليمها حتى الآن، ويحتوي المشروع على المنطقة الإدارية Business District ، بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه على مساحة 117 ألف متر مربع وتضم وحدات إدارية تتراوح مساحتها بين 50 و11000 متر مربع، مما يشجع أصحاب الأعمال الشباب ورواد الأعمال لتوسيع أعمالهم بمساحات مختلفة تلبى كافة القطاعات التى تبحث عن أماكن عمل متطورة ومختلفة، كما يحتوى على منطقة ترفيهية Hyde Out، وهي أكبر المناطق الترفيهية بالتجمع الخامس، بمساحة42 ألف متر مربع، وهي عبارة عن منطقة عائلات متنوعة الاستخدامات بها مجموعة من المطاعم، ومنطقة مخصصة للأطفال، وركن للحيوانات الأليفة، ومساحات مخصصة لممارسة الرياضة، كما أنه جاري إتمام إنشاء كلوب هاوس على مساحة 168 ألف متر مربع، والحديقة الرئيسية بمساحة 600 ألف متر مربع.