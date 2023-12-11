أمين سراج : الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار العقاري والتنمية العمرانية

قال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب، شركة هايد بارك العقارية للتطوير، ورئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري، أن الحكومة المصرية وكافة المؤسسات تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار العقاري والتنمية العمرانية لان القطاع من أهم الصناعات المؤثرة في الاقتصاد المصري حيث يستحوذ على جزء كبير من إجمالي الناتج المحلى، والآن نشهد عودة قوية للقطاع من خلال نسخة أكثر من ناجحة للمعرض العقاري الأشهر في مصر والمنطقة "نايل بروبرتي اكسبو" الذي شهد مشاركة موسعة للمطورين العقاريين ويساهم بشكل كبير في تصدير العقار المصري لعملاؤنا في السعودية ويفتح الباب امامنا لمزيد من الشراكات وتبادل المعرفة.
وأضاف أن السوق السعودي دائما سوق مميز وهام للغاية بالنسبة لنا، نظرا لعدد المصريين المتواجد بالسعودية والأشقاء السعوديين الذين يحرصون على الاستثمار وتملك العقار في مصر، لذلك نحرص دائما على التواجد بفاعلية كبيرة بالمعارض المختلفة.
وأوضح العضو المنتدبلشركة هايد بارك العقارية للتطوير، قائلاً لقد عرضنا مشروعنا الرائد "هايد بارك" القاهرة الجديدة، وهو أحد أفضل المشروعات بمنطقة التجمع الخامس، ويقع على مساحة 6 ملايين متر مربع، بإجمالى 20 ألف وحدة، وبحجم استثمارات ضخم يقدر بحوالي 80 مليار جنية، ويتميز المشروع بتنوع تصميماته من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة، من 75 متر مربع إلى 687 متر لتلبية الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء ، بإجمالي 4088 وحدة تم تسليمها حتى الآن، ويحتوي المشروع على المنطقة الإدارية Business District ، بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه على مساحة 117 ألف متر مربع وتضم وحدات إدارية تتراوح مساحتها بين 50 و11000 متر مربع، مما يشجع أصحاب الأعمال الشباب ورواد الأعمال لتوسيع أعمالهم بمساحات مختلفة تلبى كافة القطاعات التى تبحث عن أماكن عمل متطورة ومختلفة، كما يحتوى على منطقة ترفيهية Hyde Out، وهي أكبر المناطق الترفيهية بالتجمع الخامس، بمساحة42 ألف متر مربع، وهي عبارة عن منطقة عائلات متنوعة الاستخدامات بها مجموعة من المطاعم، ومنطقة مخصصة للأطفال، وركن للحيوانات الأليفة، ومساحات مخصصة لممارسة الرياضة، كما أنه جاري إتمام إنشاء كلوب هاوس على مساحة 168 ألف متر مربع، والحديقة الرئيسية بمساحة 600 ألف متر مربع.
وأضاف، عرضنا ايضاً من خلال شركة فاوندرز، الذراع التسويقي لشركة هايد بارك العقارية للتطوير ، مشروع مدينة "وصال"، بالكيلو 30 بطريق مصر السويس، ويضم اكثر من 11 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الفوري بمساحات متنوعة، حيث تنقسم مدينة وصال إلى ثلاثة مكونات رئيسية منفصلة، مشروعين للإسكان تتوافر بهما أعلى درجات الحماية والأمان، وآخر تجارى، ويشمل الكمبوند السكنى الأول «وصال views» وحدات متنوعة ما بين فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس، وكذلك دوبليكس وشقق بمساحات مختلفة، في حين يضم الكمبوند السكنى الثانى «وصال Residences» شققًا بمساحات مختلفة، تبدأ من 160 مترًا مربعًا، أما المنطقة التجارية، فتشتمل على مجمع مطاعم، ودور سينما، وأسواقًا تجارية، وحضانات، ودور عبادة (2 مسجد كبير وكنيسة)، ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى نادٍ رياضى خاص.
وعن تصميم المشاريع لتلبية التفضيلات والاحتياجات المحددة للعملاء في سواء في مصر او المملكة، قال المهندس أمين سراج، تصميم المشاريع ووضع تصورات العملاء يبنى لدينا على دراسات وتحليلات كبيرة فنحن لدينا فريق عمل كبير يضع التصورات ويدرس السوق والاحتياجات بشكل احترافي لكي ننتقل بذلك لمرحلة التنفيذ حيث لدينا عدد من المشاريع المختلفة في شرق وغرب العاصمة والساحل الشمالي، كما إننا نهتم بالعملاء لأقصى درجة فهم جزء من عائلتنا الكبيرة لذلك نهتم بجدية بالمرافق والخدمات التي تقدم أعلى جودة حياة ونحن نعمل منذ 2007 بالسوق وقدمنا خلال كل تلك السنوات السابقة تجارب فعلية وواقعية، حيث نسعد حينما نرى نتيجة عملنا على ارض الواقع فمثلا في مشروعنا هايد بارك القاهرة الجديدة قمنا بتسليم اكثر من 4088 وحده وهناك اكثر من 3157 عائلة تقيم بالمشروع لتستمتع بالحياة بجميع مكوناتها بداخل المشروع بخدماته المختلفة التي كانت سابقا حلم نتمنى تحقيقه وبات واقعا الآن، وكنا اول من ادخل خدمات تكنولوجية متطورة لتطوير البنية التحتية للمشروع من خدمات الاتصالات والإنترنت بالتعاون مع فودافون، كما نطرح مساحات طبيعية واسعة لنطلق العنان فأطلقنا اكبر منطقة ترفيهبية "هايد اوت" بالتجمع الخامس واطلقنا الوحدات الادارية المختلفة Business district ، كما لدينا مشروع سياحي فريد علي ساحل البحر الأبيض المتوسط "SeaShore" لمحبي الساحل الشمالي، وهنا يتضح مفهومنا في الفهم العميق لنوعية العميل واحتياجاته ورغباته سواء في مصر او السعودية.
وأضاف، تُعد مصر من أبرز وجهات جاذبة للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة وذلك بفضل استهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة زيادة مساحة العمران من 7% إلى 12%، وهو ما ساهم بدوره في تقديم عدد كبير من الفرص الاستثمارية والأراضي المخصصة لمشروعات التنمية العمرانية والاستثمار العقاري في السوق المحلى. كما أن لدى مصر عدد من المشروعات القومية العمرانية على مستوى الجمهورية التي تقدم مجموعة شديدة التنوع والابتكار من المنتجات العقارية سواء في المحافظات أو المدن الجديدة التي تستهل بها مصر عقد جديد من تشييد مدن الجيل الرابع وهو ما يعد عاملا جاذبا للمستثمر الأجنبي.
وأوضح المهندس أمين سراج، أن شركة «فاوندرز» هى شركة منبثقة عن هايد بارك بنفس مساهميها، وغرضها التعامل مع الغير فى مجالات المبيعات والتسويق أو التنمية العقارية، اولى مشاريع شركة فاوندرز بالتحالف مع شركة الاهلى صبور هو مشروع جاردينيا، والذي يقع في موقع متميز علي طريق السويس، وبجانب الطريق الدائري في قلب القاهرة و يتضمن المشروع العديد من الاختيارات العمرانية التي تناسب جميع الاحتياجات والاذواق، ونحن فخورين انه قد تم بيعه بالكامل.
ثاني مشاريع فاوندرز هو "وصال"، مشروع مدينة "وصال"، بالكيلو 30 بطريق مصر السويس، ويضم اكثر من 11 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الفوري بمساحات متنوعة، حيث تنقسم مدينة وصال إلى ثلاثة مكونات رئيسية منفصلة، مشروعين للإسكان تتوافر بهما أعلى درجات الحماية والأمان، وآخر تجارى، ويشمل الكمبوند السكنى الأول «وصال views» وحدات متنوعة ما بين فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس، وكذلك دوبليكس وشقق بمساحات مختلفة، في حين يضم الكمبوند السكنى الثاني «وصال Residences» شققًا بمساحات مختلفة، تبدأ من 160 مترًا مربعًا، أما المنطقة التجارية، فتشتمل على مجمع مطاعم، ودور سينما، وأسواقًا تجارية، وحضانات، ودور عبادة (2 مسجد كبير وكنيسة)، ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى نادٍ رياضي خاص، وقد نجحت فاوندرز فى تحقيق مبيعات تجاوزت ال 22 مليار خلال عام 2023.
وعن فلسفة الشركة في تنفيذ مشروعات هايد بارك، قال المهندس أمين سراج ، أن مشروعات هايد بارك فلسفتنا تستهدف تلبية كافة متطلبات واحتياجات عملائنا، حيث نحاول توفير مجتمع متكامل في مشروعاتنا سواء السكنية والإدارية، فى هذا الإطار بدأنا نبحث عن المشروعات غير المتوفرة في السوق ووجهنا نشاطنا نحوها.
ولم يقتصر هدفنا على مجرد توفير وحدات سكنية او مباني إداريه فقط بل سوف نركز على المنشآت التعليمية من مدارس وحضانات ويتم الان دراسة هذه المشروعات مع عدد من الشركات المتخصصة بحيث سيصبح موقع هايد بارك فى القاهرة الجديدة متوفر به جميع الخدمات لتلبيه كافة احتياجات الاسرة.
ونحن لدينا عدد من المشاريع المتنوعة التي تجعلنا في طليعة المطورين العقاريين، حيث تعتبر شركة هايد بارك العقارية للتطوير شركة رائدة في المجال العقاري منذ 2007، ونتميز بمشاريعنا الكبرى سواء السكنية او الإدارية والتجارية بما يلبى كافة الأذواق والإحتياجات ، ومن أهم مشاريعنا مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، وهو أحد أفضل المشروعات بمنطقة التجمع الخامس، ويقع على مساحة 6 ملايين متر مربع، بإجمالى 20 ألف وحدة، ويتميز المشروع بتنوع تصميماته من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة، من 75 متر مربع إلى 687 متر لتلبية الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء، وبحجم استثمارات ضخم يقدر بحوالي 80 مليار جنية، ويتميز المشروع بتنوع تصميماته من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة، كما يضم المشروع واحدة من أكبر الحدائق الترفيهية بشرق القاهرة «The Park» على مساحة 600 ألف متر مربع، بالإضافة إلى المنطقة التجارية الترفيهية هايد أوتHydeOut، التى تحتوي على عدد كبير من أكبر المطاعم والمناطق الترفيهية والرياضية، بجانب المشروعات الخدمية والتجارية والإدارية مثل بيزنس ديستريكت.
كما تقدم شركة «هايد بارك»، مشروعين بغرب القاهرة تاونى Tawny وGarden Lakes ، وتحديدا بقلب مدينة 6 أكتوبر، وهو مشروع مميز بجوار عدد من المناطق الحيوية، حيث يضم مشروع تاوني 240 فيلا على مساحات متنوعة منهم 234 تحت التشطيب ، أما مشروع Garden Lakes فيقع بالجهة المقابلة لمشروع تاونى Tawny، على مساحة 69 فداناً، ويضم وحدات سكنية متنوعة تبدأ من 104 أمتار، بجانب خدمات ترفيهية من كلوب هاوس وحمامات سباحة، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومساحات للأنشطة الاجتماعية، ومسار للدراجات وللركض، ومناطق للأنشطة الخارجية، ومنطقة القراءة ومساحات العمل المشترك، وحدائق بأحجام فسيحة ذات مناظر طبيعية بهندسة معمارية، ومنطقة خدمات، إضافة إلى موقف للسيارات تحت الأرض، ويحتوى على 269 فيلا و 436 شقة مع الاعتناء الشديد بالمساحات الخاصة بالطبيعة حيث تقدر نسبة المباني السكنية بالمشروع 20%
كما لدينا مشروعنا الساحلى المميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمنطقة رأس الحكمة "SeaShore" ليقدم تجربة فريدة من خلال اكثر من 1,188 وحدة متنوعة بين توين هاوس وفيلات ووحدات تناسب مختلف الأذواق مع الإهتمام بالمناطق الخدمية والترفيهية.