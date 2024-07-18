سامسونج تحتفل مع عملائها في المملكة بأحدث منتجاتها عبر معارض تفاعلية في عدد من المدن السعودية

كما ستسنح الفرصة لزوّار معارض التجارب من سامسونج للتعرّف عن كثب على هذه الأجهزة الحديثة، من خلال الشرح الذي سيقدمه نخبة من أشهر خبراء التقنية السعوديين، والاطلاع على إمكانيات ومزايا كل منتج من المنتجات الجديدة، خصوصاً ميزة الذكاء الاصطناعي Galaxy AI والتي تعد علامة فارقة لشركة سامسونج كونها أول شركة تقنية تقوم بإطلاق هذه الميزة على أجهزة الهواتف المحمولة في يناير الماضي خلال الإعلان عن سلسلة هواتف S24.