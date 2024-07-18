سامسونج تحتفل مع عملائها في المملكة بأحدث منتجاتها عبر معارض تفاعلية في عدد من المدن السعودية

أطلقت شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات، سلسلة من معارض التجارب الجديدة في عدد من مراكز التسوّق الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وذلك لعرض أحدث منتجاتها التقنية المتمثلة في أجهزة Galaxy Z Flip 6 وGalaxy Z Fold6، بجانب ساعة جالكسي الترا وسماعات Galaxy Buds3 وGalaxy Buds3 pro. وبذات الوقت، إتاحة الفرصة أمام عملاء سامسونج والزوّار لإلقاء نظرة اولى على الأجهزة وتجربتها.
كما ستسنح الفرصة لزوّار معارض التجارب من سامسونج للتعرّف عن كثب على هذه الأجهزة الحديثة، من خلال الشرح الذي سيقدمه نخبة من أشهر خبراء التقنية السعوديين، والاطلاع على إمكانيات ومزايا كل منتج من المنتجات الجديدة، خصوصاً ميزة الذكاء الاصطناعي Galaxy AI والتي تعد علامة فارقة لشركة سامسونج كونها أول شركة تقنية تقوم بإطلاق هذه الميزة على أجهزة الهواتف المحمولة في يناير الماضي خلال الإعلان عن سلسلة هواتف S24.
من جهته أكد هندرلك لي رئيس شركة سامسونج للالكترونيات السعودية على أهمية ميزة الذكاء الاصطناعي وقال: "نهدف من خلال Galaxy AIإلى تعزيز إمكانات الأجهزة المحمولة بشكل كبير، وذلك لتقديم تجربة متكاملة تسهل من حياة المستخدم اليومية." وأضاف: "ستسمح معارض التجارب لجمهور سامسونج التعرف عن قرب على الأمكانيات التي تميز أجهزتنا الجديدة من جودة عالية وتقنيات عالية تعكس التزامنا الدائم بالإبتكار".
ولاضفاء المزيد من الحماس والمتعة للفعالية ستقوم شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات بتقديم العديد من الجوائز والهدايا للزوار، بما في ذلك فرصة الفوز بأجهزة Galaxy Z Flip6 وGalaxy Z Fold6.
الجدير بالذكر أن سلسلة معارض التجارب من سامسونج بدأت فعالياتها وستستمر لمدة شهر في ثلاثة مواقع في المملكة، وهي: "غرناطة مول" في الرياض، و"رد سي مول" في جدة، و"الراشد مول" في الخبر.
من جهتها اعلنت سامسونج انه وتقديرا لعملائها فانها ستقدم خصم أضافي 5% على الطلب المسبق على الهواتف المطوية اضافة الى هدايا مجانية تصل قيمتها الى 2,138 ريال سعودي لاي زائر يتمم تجربته بشكل كامل في معرض التجارب الموجود في المولات المذكوره اعلاه .
كما يمكن للعملاء الآن البدء في الطلب المسبق للأجهزة الجديدة الى حين توفرها في الأسواق السعودية ابتداءً من تاريخ 24 يوليو 2024 .