"هيئة الاتصالات" تتفاعل مع معاناة 15 قرية بـ"جوة جازان"

وتفصيلاً قال عدد من السكان لـ"سبق": إن معاناتهم مستمرة مع الاتصال وخدمة الإنترنت، بالرغم من وجود خمسة أبراج تخدم قرى "الجوة"؛ ثلاثة منها لا تبعد عن بعضها سوى أقل من 3 كيلومترات، أحدها يقع في قرية الغرافة، ويفترض أن يخدمها والقرى المجاورة لها، بينما ثانيها في تقاطع رفيح، فيما يقع ثالثها في "الجوة السفلى"، ومع ذلك فمعظم السكان يعانون من ضعف وانعدام الشبكة؛ متسائلين: "لماذا لا تعمل بالشكل الصحيح، أم أنها تحتاج إلى تدعيم؟" مطالبين الشركة بالوقوف عليها.