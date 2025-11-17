بعد تقرير "سبق".. مسار بديل ينهي عكس السير بطريق الأبراج في شقراء

في خطوة لافتة، تجاوبت الجهات المختصة بمحافظة شقراء سريعًا مع ما نشرته "سبق" حول خطورة عكس السير في طريق الأبراج خلف مستشفى شقراء، وذلك بعد إغلاق جزء كبير من الطريق بسبب أعمال تمديدات المياه؛ حيث تم تنفيذ حلول عاجلة شملت فتح مسار بديل منظم في الطريق المقابل، واستعجال سفلتة الحفريات داخل الحي لتحسين السلامة المرورية.