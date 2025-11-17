بعد تقرير "سبق".. مسار بديل ينهي عكس السير بطريق الأبراج في شقراء

في خطوة لافتة، تجاوبت الجهات المختصة بمحافظة شقراء سريعًا مع ما نشرته "سبق" حول خطورة عكس السير في طريق الأبراج خلف مستشفى شقراء، وذلك بعد إغلاق جزء كبير من الطريق بسبب أعمال تمديدات المياه؛ حيث تم تنفيذ حلول عاجلة شملت فتح مسار بديل منظم في الطريق المقابل، واستعجال سفلتة الحفريات داخل الحي لتحسين السلامة المرورية.
وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم تحركًا ميدانيًا مكثفًا من الجهات المعنية، عقب توثيق "سبق" لمشاهد يومية أجبرت السائقين على عكس الاتجاه لتجاوز الحواجز، ما شكّل خطرًا مباشرًا على الأرواح والممتلكات.
وباشرت الفرق الميدانية إعادة تنظيم موقع العمل بالكامل، وفتحت مسارًا آمنًا في الطريق المقابل، تم تحويله إلى مسارين باتجاهين منظمين، باستخدام حواجز بلاستيكية وفواصل مرورية تمنع الدخول العشوائي أو عكس الاتجاه.
كما استعجلت الشركة المنفذة إنهاء أعمال السفلتة في الحي القريب، لتحسين جودة المسارات الداخلية وتسهيل حركة المركبات، ما أسهم في تقليل الازدحام وتحسين انسيابية المرور.
وأكدت الجهات المختصة استمرار متابعتها اليومية للموقع، لمنع ترك أي منطقة عمل دون تأمين أو مسارات بديلة، مشيرة إلى أن الهدف هو منع العودة لعكس السير، حفاظًا على سلامة الجميع.
من جهتهم، أشار عدد من الأهالي إلى أن المسار البديل وسفلتة الحفريات أسهما في تحسين الوضع بشكل ملحوظ، وساهما في إنهاء أبرز أسباب عكس السير وتخفيف الضغط على الطريق.