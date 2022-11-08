"مجلس شؤون الأسرة" ينظم ملتقى الطفولة في نسخته الثالثة

وبتلك المناسبة قالت أمين عام مجلس شؤون الأسرة هيلة المكيرش، إن مجلس شؤون الأسرة يحرص على تنظيم هذا الملتقى بشكل سنوي لأهمية مستهدفاته والتي تأتي تدعيماً للدور الذي توليه المملكة للطفل، ولتوعية الأسرة والمجتمع بالطرق المثالية للتعامل مع التحديات الآنية والمستقبلية للأطفال، مُبيّنة أن نسبة الأطفال من بين السكّان في السعودية تبلغ %24 ما يجعل دعمهم وتمكينهم هدفاً إستراتيجياً للمجلس لينعموا بمستقبل أفضل وآمن.