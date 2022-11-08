"مجلس شؤون الأسرة" ينظم ملتقى الطفولة في نسخته الثالثة

يُنظّم مجلس شؤون الأسرة "ملتقى الطفولة 2022" تحت عنوان "مستقبلنا بين أيدينا" يوم الجمعة المقبل الموافق 11 نوفمبر، وبحضور العديد من الخبراء والمختصين في مجال الطفولة، إضافة للأطفال وأسرهم، وذلك على مسرح مدارس الرياض من الساعة الرابعة عصراً حتى الثامنة ليلاً.
ويتولى أعضاء اللجنة الاستشارية للطفولة إدارة دفة الحوار خلال جلسات الملتقى التي ترتكز على التوعية والتثقيف بحقوق الطفل وتعزيز قيمه وتشكيل هويته الوطنية، إضافة للتحديات ومتغيّرات العصر.
وتستعرض جلسات الملتقى الحوارية عدداً من المحاور ذات الأهمية والأولوية للطفل، حيث يناقش المحور الأول أطفالنا والرفاه، بينما الثاني هويّة أطفالنا في ظل المتغيّرات، والمحور الثالث يسلط الضوء على إنجازات أطفال المملكة كنماذج ناجحة وملهمة.
وبتلك المناسبة قالت أمين عام مجلس شؤون الأسرة هيلة المكيرش، إن مجلس شؤون الأسرة يحرص على تنظيم هذا الملتقى بشكل سنوي لأهمية مستهدفاته والتي تأتي تدعيماً للدور الذي توليه المملكة للطفل، ولتوعية الأسرة والمجتمع بالطرق المثالية للتعامل مع التحديات الآنية والمستقبلية للأطفال، مُبيّنة أن نسبة الأطفال من بين السكّان في السعودية تبلغ %24 ما يجعل دعمهم وتمكينهم هدفاً إستراتيجياً للمجلس لينعموا بمستقبل أفضل وآمن.
من جانب آخر، يعمل ملتقى الطفولة الثالث على إيضاح معنى الرفاه في حياة الأطفال وأهميته في تحقيق النمو الشامل للطفل في كافة جوانبه النفسية والصحية والعقلية والاجتماعية، وأهم عوامل وممكنات الحصول على بيئة مثالية تضمن حصول الطفل على أفضل رعاية ممكنة بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة له.
ويستضيف ملتقى الطفولة 2022 أطفال المملكة الموهوبين والفائزين بجوائز محلية وإقليمية ودولية؛ للحديث عن إنجازاتهم على المستويين المحلي والدولي والعوامل التي مكّنتهم من تحقيق النجاحات ليكونوا نموذجاً لإلهام الأطفال الآخرين في تحقيق أهدافهم.
ويعقد على هامش الملتقى معرض مصاحب يحتوي على ٢٠ ركناً تعريفياً للجهات ذات الاختصاص لتقدّم خدماتها وخبراتها في مجال الطفولة للزوّار.