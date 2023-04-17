بنده تشارك شركة مارس العربية في إطلاق حملة لجمع مليون تبرع لدعم الأسر المتعففة

شاركت شركة بنده للتجزئة في حملة (شوكولاتة جالاكسي) خلال شهر رمضان المبارك لجمع مليون تبرع خلال الشهر الفضيل. انطلقت الحملة تحت شعار "تبرعوا لنُهدي معاً مليون ابتسامة"، حيث تم تخصيص ريع التبرعات التي تم جمعها لدعم العديد من الأسر العربية المتعففة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم استضافة عدد من المدراء التنفيذيين لشركة مارس الشرق الأوسط في أحد أسواق بنده بمدينة جدة داخل الجناح الخاص لحملة (شوكولاتة جالاكسي) لدعم الحملة التي شهدت إقبالاً من جانب العملاء للمشاركة فيها ودعم أهدافها النبيلة.
وبهذه المناسبة كرَّم الأستاذ أبي رحيمي مدير الشؤون المؤسسية لدى شركة مارس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة بنده وشكرها على تعاونها المثمر في هذه الحملة، حيث مثل بنده في هذا التكريم الأستاذ باسم الطويرقي مدير عام القطاع التجاري للمنتجات الغذائية بشركة بنده للتجزئة الذي علَّق قائلاً: " تحرص شركة بنده للتجزئة على المشاركة في الحملات المجتمعية النوعية ودعم وتعزيز المجهودات المبذولة من قبل الشركاء، خصوصاً في هذه الأيام الفضيلة من شهر رمضان، حيث تظل مبادرات وحملات بنده للمسؤولية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من أولويتها القصوى لدعم الفئات المتعففة التي لابد من الوقوف بجانبها، ونتطلع دائماً لتكوين شراكات مثمرة مثل تعاوننا مع شركة مارس الشرق الأوسط لإحداث الفارق في حياة المجتمع في المملكة العربية السعودية ومختلف المناطق العربية".
إن شركة بنده للتجزئة، هي إحدى شركات مجموعة صافولا، وكبرى شركات قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، حيث يعمل فيها أكثر من 16,000 موظف بتفانٍ والتزام من أجل تلبية احتياجات العملاء في 182 فرعًا توزعت في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتقدّم بنده خدماتها ومنتجاتها التي تجاوزت 30,000 صنف من المنتجات لأكثر من 300 مليون زائر سنويًّا، من خلال أسواقها المتنوعة ومنصاتها الإلكترونية.
وتُعد شركة بنده للتجزئة سبّاقة في مواكبة التغييرات لتحسين تجربة العميل، وتسعى الشركة دائمًا إلى دعم البرامج والخدمات التي تهتم بالمجتمع لتحقيق هدفها المتمثل في مشاركة المجتمع لحياة أفضل.