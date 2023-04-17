بنده تشارك شركة مارس العربية في إطلاق حملة لجمع مليون تبرع لدعم الأسر المتعففة

وبهذه المناسبة كرَّم الأستاذ أبي رحيمي مدير الشؤون المؤسسية لدى شركة مارس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة بنده وشكرها على تعاونها المثمر في هذه الحملة، حيث مثل بنده في هذا التكريم الأستاذ باسم الطويرقي مدير عام القطاع التجاري للمنتجات الغذائية بشركة بنده للتجزئة الذي علَّق قائلاً: " تحرص شركة بنده للتجزئة على المشاركة في الحملات المجتمعية النوعية ودعم وتعزيز المجهودات المبذولة من قبل الشركاء، خصوصاً في هذه الأيام الفضيلة من شهر رمضان، حيث تظل مبادرات وحملات بنده للمسؤولية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من أولويتها القصوى لدعم الفئات المتعففة التي لابد من الوقوف بجانبها، ونتطلع دائماً لتكوين شراكات مثمرة مثل تعاوننا مع شركة مارس الشرق الأوسط لإحداث الفارق في حياة المجتمع في المملكة العربية السعودية ومختلف المناطق العربية".