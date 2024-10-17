جائزة تجربة العميل السعودية تشهد نموًا ملحوظًا في الفئات والمشاريع

وتشهد هذه النسخة تطورًا كبيرًا مقارنة بالنسخة الأولى، حيث تضاعفت أعداد المشاريع والجهات المشاركة؛ ففي النسخة الأولى، بلغ عدد المشاريع 180 مشروعًا من 44 جهة، موزعة على 20 فئة، أما النسخة الحالية فقد سجلت قفزة هائلة، حيث وصل عدد المشاريع إلى 327 مشروعًا من 109 جهات مختلفة، وزاد عدد الفئات ليصل إلى 49 فئة.