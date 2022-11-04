منتدى مبادرة السعودية الخضراء يركِّز على نهج المملكة للحدِّ من الانبعاث الكربونية

ويحظى زوار المعرض بفرصة استكشاف تنوع وأهمية المبادرات المنفذة حاليًّا في مختلف أرجاء المملكة، بدءًا من إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين النظيف على مستوى العالم في نيوم، وصولًا إلى برامج إعادة التوطين الناجحة لأبرز الأحياء البرية المهددة بالانقراض في المملكة، التي تسعى بمجملها لتحقيق الأهداف الشاملة لمبادرة السعودية الخضراء، وضمان إحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.