لتسهيل الاستفادة من كتابات العدل.. إصدار 2449 رخصة للموثقين والموثقات

ويتيح تطبيق الموثق للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابات العدل دون الحاجة للذهاب إلى المقار العدلية؛ تسهيلًا للمستفيدين ودعمًا لقطاع التوثيق، عبر تقديم الطلب إلكترونيًا عبر الموقع أو التطبيق واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في أي وقت وأي مكان؛ مما يوفر عليهم الوقت والجهد.وبلغ عدد مستخدمي تطبيق الموثق للأجهزة الذكية أكثر من 200 ألف مستخدم، فيما بلغ عدد مستخدمي الموقع الإلكتروني للموثق أكثر من مليون مستخدم.