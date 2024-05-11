في زيارتهم لفرع البيئة بمكة.. "خبراء الفاو" يبحثون حماية السلالة المحلية للنحل

وناقش الاجتماعُ أهدافَ الزيارة التي تهدف إلى تقييم خصائص وميزات قطاع تربية النحل في منطقة مكة المكرمة، ودراسة قطاع تربية النحل ضمن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة وتحليل نتائجه ومخرجاته، وتوافقها مع أهداف البرنامج، واستعراض خدمات الدعم التقني المتاحة من قِبَل المنظمة، ومشاركة الخبرات الحديثة من المشاريع العالمية أو المحلية الأخرى مع قطاع النحل؛ وخاصة فيما يتعلق بتطوير تربية النحل المستدامة وتعزيزها، وتجربة تربية الملكات وتكاثر المستعمرات على نطاق صغير بواسطة مربي النحل.