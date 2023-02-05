"التجارة" تُشهِّر بمسؤول عن منشأة خالفت شروط وضوابط تراخيص التخفيضات

شهرت وزارة التجارة بمسؤول عن فرع إحدى المنشآت المتخصصة في بيع الأواني المنزلية والأدوات الكهربائية بمحافظة الخفجي بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وارتكاب مخالفة عدم الالتزام بالفترة المحددة للترخيص.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية، وإزالة الإعلان المخالف، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
يذكر أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب القيام بتنفيذ جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.
وتتلقى"التجارة" شكاوى وبلاغات المستهلكين ضد المنشآت المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر الاتصال على مركز البلاغات على الرقم 1900.