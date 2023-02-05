"التجارة" تُشهِّر بمسؤول عن منشأة خالفت شروط وضوابط تراخيص التخفيضات

شهرت وزارة التجارة بمسؤول عن فرع إحدى المنشآت المتخصصة في بيع الأواني المنزلية والأدوات الكهربائية بمحافظة الخفجي بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وارتكاب مخالفة عدم الالتزام بالفترة المحددة للترخيص.