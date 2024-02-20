"تعليم جازان" تحتفل بذكرى "يوم التأسيس" بفعاليات تحكي تاريخ الدولة السعودية

وشهد الحفل العديد من الفقرات؛ أهمها قصيدة شعرية و"فيديو" لتفعيل المدارس بذكرى "يوم التأسيس"، إضافةً إلى فيلم يحكي سيرة الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي، والذي وُلِدَ عام 1090هـ / 1679م، وتولى إمارة الدرعية بعد ابن عمه زيد بن مرخان، وكان من صفاته التدين والوفاء؛ حيث ساند ابن عمه زيدًا، وعمل لدعمه ومساندته في مدة إمارته.