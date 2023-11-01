خلال أسبوع.. أكثر من 5.6 مليون مصلٍ في المسجد النبوي يتلقون خدمات ميدانية وإرشادية

وبيّنت الإحصائية أن 17330 زائراً استفادوا من الخدمات المتاحة لكبار السن وذوي الإعاقة في المواقع المخصّصة لهذه الفئة في رحاب المسجد النبوي خلال الصلوات الخمس، كما استفاد 2642 زائراً من خدمات التواصل المتاحة بعدة لغات، في حين استقبلت مكتبة المسجد النبوي 10186 مستفيداً خلال الأوقات المتاحة للاستفادة من الخدمات المعرفية والإصدارات العلمية في المكتبة، فيما استقبلت المتاحف والمعارض 3631 زائراً للاطلاع على مراحل عمارة المسجد النبوي والخدمات المتوفرة لخدمة قاصديه.