"إنسان" تطلق مشروع "صدقة الشتاء" بمبلغ 650 ريالًا لجميع مستفيدي الجمعية

ودعت الجمعية أفراد المجتمع، ومختلف الجهات والمؤسسات المانحة للإسهام في توفير صدقة الشتاء لأبناء وأسر إنسان؛ وتجسيد التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف وتضمنته القيم الإنسانية، وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص وغير الربحي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، كما يمكن التبرع بالمبلغ المخصص عبر منصة "إنسان" للتبرع https://ensan.sa/shop/92 أو التحويل عبر حسابات الجمعية البنكية، أو زيارة أقرب فرع من فروع الجمعية.