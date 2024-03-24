"رئاسة الشؤون الدينية" توفر مصاحف برايل للمكفوفين خلال رمضان للقاصدين

وفرت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، المزيد من مصاحف برايل للمكفوفين، لقراءة القرآن الكريم وتدبر آياته تلبية لاحتياجات المكفوفين من القاصدين والمعتمرين والزائرين للحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك.
وتمتاز مصاحف برايل الإلكترونية، بتحويل الأحرف الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونياً حسب آيات القرآن الكريم، وتصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بيسر وسهولة.
وكثفت رئاسة الشؤون الدينية خلال شهر رمضان المبارك، الاهتمام بهذه الفئة من القاصدين؛ لتمكينهم من قراءة القرآن وتفسيره من المصحف الإلكتروني، والذي سيغنيهم عن الصعوبات التي يواجهونها في قراءة القرآن الكريم من مصاحف برايل الورقية، والتي تصل إلى ستة مجلدات كبيرة، يصعب حملها عليهم.
ويتم وضع مصاحف برايل للمكفوفين في الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى تخصيص مواقع ودواليب لمصحف الحرمين الإلكتروني، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات؛ أهمها: "الإنجليزية"، و"الأوردية" و"الإندونيسية"، داخل المصليات المخصصة لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.