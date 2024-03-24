"رئاسة الشؤون الدينية" توفر مصاحف برايل للمكفوفين خلال رمضان للقاصدين

وكثفت رئاسة الشؤون الدينية خلال شهر رمضان المبارك، الاهتمام بهذه الفئة من القاصدين؛ لتمكينهم من قراءة القرآن وتفسيره من المصحف الإلكتروني، والذي سيغنيهم عن الصعوبات التي يواجهونها في قراءة القرآن الكريم من مصاحف برايل الورقية، والتي تصل إلى ستة مجلدات كبيرة، يصعب حملها عليهم.