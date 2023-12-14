بنهاية دوام اليوم.. موعد الطلاب والمعلمين مع الإجازة المطولة الأولى بالفصل الثاني

ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22/ 8/ 1445هـ الموافق 3/ 3/ 2024م، ويتخلله إجازة عيد الفطر بنهاية دوام الخميس 18/ 9/ 1445هـ الموافق 28/ 3/ 2024م، وتستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الاثنين 6/ 10/ 1445هـ الموافق 15/ 4/ 2024م، ويتخللها إجازة مطولة بتاريخ 23/ 10/ 1445هـ الموافق 2/ 5/ 2024م، وينتهي العام الدراسي بنهاية دوام يوم الاثنين 4/ 12/ 1445هـ الموافق 10/ 6/ 2024م.