بنهاية دوام اليوم.. موعد الطلاب والمعلمين مع الإجازة المطولة الأولى بالفصل الثاني

تبدأ مع نهاية دوام اليوم الخميس، إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى للفصل الدراسي الثاني، للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والتي ستكون "الجمعة والسبت والأحد".
ويتخلل هذا الفصل الدراسي إجازة منتصف الفصل الثاني بتاريخ 22/ 6/ 1445هـ الموافق 4/ 1/ 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445هـ الموافق 22/ 2/ 2024م.
ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22/ 8/ 1445هـ الموافق 3/ 3/ 2024م، ويتخلله إجازة عيد الفطر بنهاية دوام الخميس 18/ 9/ 1445هـ الموافق 28/ 3/ 2024م، وتستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الاثنين 6/ 10/ 1445هـ الموافق 15/ 4/ 2024م، ويتخللها إجازة مطولة بتاريخ 23/ 10/ 1445هـ الموافق 2/ 5/ 2024م، وينتهي العام الدراسي بنهاية دوام يوم الاثنين 4/ 12/ 1445هـ الموافق 10/ 6/ 2024م.