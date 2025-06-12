فريق كشافة إخاء يتوج بوسام التميّز ضمن معسكرات الخدمة العامة بالحج

توج فريق كشافة إخاء لرعاية الأيتام بوسام التميّز ضمن معسكرات الخدمة العامة بالحج لهذا العام 1446، من قبل جمعية الكشافة العربية السعودية تقديرًا لعطائهم وروحهم القيادية ومساهمتهم في خدمة ضيوف الرحمن، حيث سخّرت المؤسسة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام عبر مبادرات تطوعية واجتماعية، حرصاً منها على إشراك المستفيدين وأفراد المجتمع في المناسبات العامة، سيما في مواسم الحج التي تعد إحدى أكبر المناسبات الإسلامية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات والأجهزة الرسمية.
وفي هذا الإطار فقد بلغ عدد المتطوعين 136 متطوعاً من أبناء المؤسسة، و35 آخرين من الموظفين، واستقطاب 30 متطوعاً من أفراد المجتمع. إضافة إلى تمكين 54 مستفيداً لتأدية فريضة الحج ضمن مبادرة سند محمد بن سلمان، ممن لم يسبق لهم تأدية الفريضة.
وفي التفاصيل فقد شارك 60 متطوعاً في مبادرة "حجنا آمن" التي تضمنت تقديم الهدايا للحجاج وتوديع المسافرين عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومركز الأمير سلطان الحضاري في جازان، في أجواء روحانية وترحيبية تعكس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي في استقبال الحجاج.
كما فعّلت المؤسسة مشاركتها من خلال توظيف المستفيدين في موسم الحج، حيث ساهم 40 مستفيدًا من المؤسسة كمتطوعين في استقبال الحجاج في مطار المدينة المنورة، وإرشادهم وتوجيههم نحو المسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات المختصة.
إضافة إلى مشاركة 36 كشافًا من الأيتام ضمن الفرق الكشفية التابعة لوزارة الرياضة وجمعية الكشافة السعودية للمساهمة في تقديم الدعم والخدمات الميدانية للحجاج.
من جانبه رفع الدكتور محمد بن عمر العيد الرئيس التنفيذي لإخاء التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة نجاح موسم حج 1446، منوهاً بالدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كافة المتطلبات والتجهيزات اللازمة لضمان راحة ضيوف الرحمن خلال رحلتهم الإيمانية لتمكينهم من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، ودون عناء ومشقة
وأوضح الرئيس التنفيذي أن مشاركة "إخاء" في مبادرات الحج تؤكد حرص المؤسسة على تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتمكين المستفيدين من الأيتام للمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع، خصوصًا في موسم الحج الذي يمثل فرصة عظيمة لغرس القيم الوطنية والدينية في نفوسهم ويساهم بدمجهم في المجتمع وغرس مبدأ التطوع والقيم الإنسانية لديهم وتعزيز العقيدة السليمة في عقل اليتيم ووجدانه حتى ينشأ قوي العقيدة، راسخ الإيمان سليم التفكير.