فريق كشافة إخاء يتوج بوسام التميّز ضمن معسكرات الخدمة العامة بالحج

توج فريق كشافة إخاء لرعاية الأيتام بوسام التميّز ضمن معسكرات الخدمة العامة بالحج لهذا العام 1446، من قبل جمعية الكشافة العربية السعودية تقديرًا لعطائهم وروحهم القيادية ومساهمتهم في خدمة ضيوف الرحمن، حيث سخّرت المؤسسة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام عبر مبادرات تطوعية واجتماعية، حرصاً منها على إشراك المستفيدين وأفراد المجتمع في المناسبات العامة، سيما في مواسم الحج التي تعد إحدى أكبر المناسبات الإسلامية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات والأجهزة الرسمية.