جراحة ناجحة تنقذ شابة من الغرغرينا بالأمعاء بمستشفى جنوب القنفذة العام

تمكّن فريق طبي بمستشفى جنوب القنفذة العام من إجراء تدخّل جراحي ناجح لمريضة تبلغ من العمر 31 عامًا أحضرت للطوارئ تعاني من ألم حاد بالبطن وعلاماتها الحيوية غير مستقرة، وتم التعامل طبيًا مع حالتها الصحية وعمل الفحوصات المخبرية والإشعاعية، وفورًا قرر الطبيب المعالج نقلها لغرفة العمليات وعمل العملية الجراحية.
واتضح خلال الجراحة وجود جزء من الأمعاء بطول 120 سم مصاب بالغرغرينا، ليتم إزالته وتوصيل الأمعاء الدقيقة مع الغليظة، وبعد نجاح العملية تم تنويم المريضة لتلقي الرعاية الطبية الكاملة لوضعها الصحي حتى غادرت المستشفى بصحة جيدة.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى جنوب القنفذة العام أجرى أكثر من 643 عملية جراحية خلال الربع الأول لعام 2023م.