جراحة ناجحة تنقذ شابة من الغرغرينا بالأمعاء بمستشفى جنوب القنفذة العام

تمكّن فريق طبي بمستشفى جنوب القنفذة العام من إجراء تدخّل جراحي ناجح لمريضة تبلغ من العمر 31 عامًا أحضرت للطوارئ تعاني من ألم حاد بالبطن وعلاماتها الحيوية غير مستقرة، وتم التعامل طبيًا مع حالتها الصحية وعمل الفحوصات المخبرية والإشعاعية، وفورًا قرر الطبيب المعالج نقلها لغرفة العمليات وعمل العملية الجراحية.