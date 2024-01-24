"السواحة" يطلع على دور مجموعة stc الريادي في تطوير مستقبل تقنيات إنترنت الأشياء

كما اطلع على الدور الرائد الذي تؤديه الشركة في تقديم حلول إنترنت الأشياء المتقدمة في القطاع الصناعي، مما يوفر رؤى آنية وعملية تعود بالنفع على القطاعين العام والخاص في المملكة، ومدى نجاح هذا التكامل في الخدمات في تعزيز مفهوم المدن الذكية وقدرات التعلم الذاتي للآلات، ما يسهم في تحسين حياة المستخدمين، وأشاد بدور مجموعة stc في دعم الابتكار وتقديم حلول متقدمة تسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية ودفع عجلة التحول الرقمي في المملكة.