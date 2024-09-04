دعا إلى اتباع إرشادات السلامة.. "الدفاع المدني": حالة مطرية بمعظم المناطق من اليوم حتى الأحد

تفاعل الدفاع المدني مع استمرار هطول الأمطار الرعديّة على بعض مناطق المملكة من اليوم حتى الأحد المقبل، داعياً إلى اتباع إرشادات السلامة المعلن عنها، وأخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري الأودية والسيول وعدم السباحة فيها.