دعا إلى اتباع إرشادات السلامة.. "الدفاع المدني": حالة مطرية بمعظم المناطق من اليوم حتى الأحد

تفاعل الدفاع المدني مع استمرار هطول الأمطار الرعديّة على بعض مناطق المملكة من اليوم حتى الأحد المقبل، داعياً إلى اتباع إرشادات السلامة المعلن عنها، وأخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري الأودية والسيول وعدم السباحة فيها.
وكانت توقعات "الأرصاد" قد أشارت إلى استمرار هطول الأمطار الرعديّة على بعض مناطق المملكة من اليوم حتى الأحد المقبل، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البَرَد ورياح هابطة شديدة السرعة مُثيرة للأتربة والغبار.
وتشمل التوقعات محافظات عدة بمكة المكرّمة، إضافة إلى عسير والمدينة المنوّرة والباحة، ونجران وجازان.
ونبّهت "الأرصاد" مناطق: حائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم والأحساء لحالة أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة، خلال الفترة نفسها.