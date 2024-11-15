‎‏ ‏NHC تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب بصفقات عقارية تتجاوز 6300 وحدة سكنية بقيمة 7.4 مليار ريال

اختتمت NHC مشاركتها في أكبر حدث عقاري بالعالم معرض سيتي سكيب، بإقبال كبير جدًا وبعدد زوار تجاوز 120 ألف زائر، مُسجلةً صفقات بقيمة 7.4 مليار ريال لـ6300 وحدة سكنية.
وشهدت مشاركة NHC هذا العام إطلاق هويتها البصرية الجديدة تحت شعار “حياة نبنيها” بمعايير عالمية ونهج عصري مستدام، والتي تعكس التزام الشركة بتطوير وجهات عمرانية نابضة بالحياة بفضاءات رحبة ترتقي بتطلعات العائلات السعودية وتعزز جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وجاءت مشاركتها في أكبر جناح بالمعرض الذي يأتي بمساحة تقدر بـ 2000 متر مربع، استعرضت من خلاله مجموعة من أحدث وجهاتها الكبرى في مختلف مناطق المملكة، والتي تشمل خزام، الفرسان، وسدايم، بالإضافة إلى العديد من الوجهات الأخرى الفاخرة، وأتاحت الفرصة للتعرف على نماذج معمارية رائدة وحلول سكنية مبتكرة، مصممة لترتقي بجودة الحياة وتلبية تطلعات العائلات السعودية، كما مكّنت الزوار والمستثمرين من الاطلاع على الفرص الاستثمارية واستكشاف أحدث الحلول التقنية التنظيمية للسوق العقارية التي تقدمها عبر مجموعة من الأنظمة التقنية المتطورة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المطورين العقاريين.
كما قدمت NHC عبر جناحها عروضًا حصرية وخصومات استثنائية لزوار المعرض بلغت قيمتها 100 ألف ريال، مما جعل الفرصة أكبر لجميع العملاء للاستفادة من هذه العروض الخاصة والشراء في وجهات NHC بغرض التملك أو الاستثمار، إلى جانب ما قدمته من عروضٍ تمويلية بالتعاون مع مصرف الراجحي، لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تشمل هوامش ربح تنافسية وعروضًا حصرية شملت قسطًا شهريًا بقيمة 400 ريال فقط خلال مرحلة الإنشاء، والتي تعد فرصة مميزة للمستثمرين الأفراد للاستثمار في مشاريع ووجهات الشركة.
وجرى خلال المعرض الإعلان عن حجم استثمارات ضخم يتجاوز 142 مليار ريال، من بينها معروض عقاري جديد ومشاريع ضخمة تضم 62 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال وتحتضن منطقة الرياض النصيب الأكبر منها بنسبة 50% ، إلى جانب مجموعة مشاريع تنموية وتجارية واعدة في وجهات NHC العمرانية بقيمة تتخطى 10 مليارات ريال، وتشمل "خزام بوليفارد" الذي يضم أطول بوليفارد تجاري بطول 3.5 كم، و "جدة أويسز"مقدمًا مساحات فندقية ومكتبية وتجارية و "واحة الدار" الذي يعد مشروعًا تجاريًا متعدد الاستخدام، بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الإستراتيجية مع مجموعة من الجهات والشركات المحلية والعالمية، وذلك بهدف تنمية وتطوير الحياة في وجهات NHC.
ووقعت NHC خلال أيام المعرض الأربعة أكثر من 38 اتفاقية في قطاع سلاسل الإمداد بقيمة تتجاوز 5 مليار شملت شركات محلية وعالمية في مختلف المجالات المتعلقة بالخدمات اللوجستية وتأمين المواد الأساسية وتوطين الصناعات المرتبطة بالقطاع.
وشارك عدد من قادة الشركة في مجموعة من الجلسات الحوارية المنعقدة بالمعرض؛ سلطوا الضوء على رؤية NHC المبتكرة حول بناء أحياء مستدامة وذكية، والحديث عن دور التقنيات الحديثة في قطاع البناء والتطوير، ومشاركة الأفكار حول التصاميم الحالمة ودورها في بناء وجهات مثالية تحقق توجهات مشاريع المملكة الطموحة.
الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي أكبر مطور عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتخذت الأنسنة نهجنًا لها في بناء وجهات عمرانية تجعل الإنسان في قلب التنمية الحضرية، لتستمر في ريادة أساليبجديدة للحياة بتقديم أعلى معايير الجودة وبناء وتأمين سلسلة توريد متينةالتي تقود إلى دفع عجلة التقدم في سوق سريع النضج، إلى جانب العمل على “الارتقاء بتجربة الحياة اليومية”، حيث تتطلع لتقديم وجهات متميزة ترتقيبتطلعات الساكنين والزوار والمستثمرين في رحلة عنوانها "حياة نبنيها".