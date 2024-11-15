‎‏ ‏NHC تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب بصفقات عقارية تتجاوز 6300 وحدة سكنية بقيمة 7.4 مليار ريال

وجاءت مشاركتها في أكبر جناح بالمعرض الذي يأتي بمساحة تقدر بـ 2000 متر مربع، استعرضت من خلاله مجموعة من أحدث وجهاتها الكبرى في مختلف مناطق المملكة، والتي تشمل خزام، الفرسان، وسدايم، بالإضافة إلى العديد من الوجهات الأخرى الفاخرة، وأتاحت الفرصة للتعرف على نماذج معمارية رائدة وحلول سكنية مبتكرة، مصممة لترتقي بجودة الحياة وتلبية تطلعات العائلات السعودية، كما مكّنت الزوار والمستثمرين من الاطلاع على الفرص الاستثمارية واستكشاف أحدث الحلول التقنية التنظيمية للسوق العقارية التي تقدمها عبر مجموعة من الأنظمة التقنية المتطورة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المطورين العقاريين.