"البوعينين" لـ"سبق": “أرامكو” تعزز الحلول العالمية للطاقة.. والرؤية السعودية جنبت السوق هزات كبيرة

وبيّن أنه من جهة أخرى فنقص الاستثمارات في قطاع التكرير لأسباب تشريعية سيتسبب بكارثة حقيقية مستقبلاً ما لم تتم معالجة التحديات التي تحول دون تدفق الاستثمارات للقطاع، والمراهنة على حجم الإنتاج الحالي لا يخلو من تحديات على المدى المتوسط، فالآبار الحالية سوف تضعف وتحتاج إلى معالجة كما أن عدم التوسع في التنقيب قد يخلق مشكلة في الإمدادات مستقبلاً.