استعدادًا للحج.. هيئة الطرق تنفّذ حزمة أعمال على طرق المدينة المنورة

وقامت الهيئة بمسح وتقييم أكثر من 3000 كم من طرق المدينة المنورة، مع كشط وإعادة سفلتة 132 كم، ومعالجة العديد من الحفر والتشقُّقات على الطرق بطول 21 كم، مع مسح وصيانة أكتاف الطريق بطول 1017 كم، إضافة إلى إزالة 1180 مترًا مكعبًا من الكثبان الرملية على حرم الطريق، إلى جانب تنظيف أكثر من ألف موقع لمجاري الأودية.