"سعود بن عبدالله" يرعى حفل إطلاق الإستراتيجية الجديدة لـ"بر جدة"

ثم ألقى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية خلف بن هوصان العتيبي كلمة أكد خلالها أن الخطة الإستراتيجية للجمعية التي تم اعتمادها تجسد الدور المهم الذي تضطلع به لخدمة الفئات المستهدفة من الأسر والأيتام ومرضى الكلى وغيرها من فئات المجتمع، بهدف تمكينها وتحقيق جودة الحياة لها من خلال الارتقاء بأنماطها المعيشية، واستنهاض هممها للاضطلاع بأدوارها الفاعلة التي تسهم في دفع المسيرة التنموية، ووضعت في خطتها آلية لتحقيق الأسس الأربعة التي بُنيت عليها، وهي: (الاستدامة، التطوير، الأثر، والتميز)، وجاءت خطة الجمعية الإستراتيجية متواكبة في رسالتها وأهدافها الإستراتيجية مع رؤية المملكة 2030.