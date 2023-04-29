علاج لكل داء.. "المسند": لا تلوموا أبناء الصحراء لعشقهم المطر وولعهم بالسيول!

دعا أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله السند؛ إلى عدم لوم أبناء الصحراء في عشقهم للمطر وولعهم بالسيول، مشيراً إلى أنها مكونات طبيعية نادرة في صحرائنا، وهي بالضرورة علاج لكل داء.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أنه "يُصاحب نزول المطر، وجريان السيول شعورٌ عجيبٌ غريبٌ، فهرمونات السعادة تتفجّر في صدورنا مع كل قطرة مطر بنكهة العطر، ومع كل رشفة سيل بنكهة الهيل، كيف لا؛ وصحراؤنا شحيحة في أشجارها، فقيرة في أمطارها، ضعيفة في مائها".
وتابع يقول: "لا تلوموا أبناء الصحراء في عشقهم للمطر، وولعهم بالسيول، وشغفهم في الربيع، فهي مكونات طبيعية نادرة في صحرائنا، وهي بالضرورة علاجٌ لكل داءٍ نفسي معترض، ومَن جرّب مثل تجربتهم، عرف مثل معرفتهم.