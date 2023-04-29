علاج لكل داء.. "المسند": لا تلوموا أبناء الصحراء لعشقهم المطر وولعهم بالسيول!

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أنه "يُصاحب نزول المطر، وجريان السيول شعورٌ عجيبٌ غريبٌ، فهرمونات السعادة تتفجّر في صدورنا مع كل قطرة مطر بنكهة العطر، ومع كل رشفة سيل بنكهة الهيل، كيف لا؛ وصحراؤنا شحيحة في أشجارها، فقيرة في أمطارها، ضعيفة في مائها".