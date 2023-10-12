عن بُعد.. "موهبة": 37290 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار "موهوب1"

وبلغ عدد المسجلين في تخصص الرياضيات 14226 طالبًا وطالبةً؛ فيما بلغ عدد المسجلين في تخصص الأحياء 7194، والعلوم 6758، والفيزياء 2274، والكيمياء 2115، كما بلغ عدد المسجلين في تخصص الفلك والفضاء 13775، وهو التخصص الوحيد الذي ترعاه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؛ حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين في التخصصات كافة 46342 طالبًا وطالبةً؛ منهم 28909 من الطلبة في المدارس الحكومية، و14193 من المدارس الأهلية، والتعليم الأجنبي 3240، منهم 25521 طالبة و20821 طالبًا، يمثلون 47 إدارة تعليمية.