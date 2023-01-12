مؤتمر التعدين يستكشف قوة الهيدروجين واستخدام الطاقة الخضراء في الصناعة

تناول مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية ضمن فعالياته في يومه الثاني، قوة الهيدروجين والمعادن الخضراء وأهمية استخدام الطاقة النظيفة.
وشارك في جلسة "المنطقة كقوة للهيدروجين والمعادن الخضراء.. ودمج الطاقات البديلة والمتجددة في سلسلة القيمة" كل من الرئيس التنفيذي لبرنامج الصناعة الوطنية سليمان المزروع، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيور ليثيوم إيميلي بودوين، وأستاذ الاقتصاد والأعمال رئيس مؤسسة كولتر لاقتصاديات المعادن رودريك جي إيغيرت، ورئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديمتريف (افتراضيًا).
وأكد المشاركون، خلال الجلسة، على العمل معًا للاكتشاف والاستكشاف، وتخطيط رأس المال البشري، والبحث والتطوير، والتكامل عبر الصناعات للوصول إلى الانبعاثات الصفرية بحلول 2060، وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الحراك كونه العامل الأساسي في عملية التعدين.
وأشاروا إلى ما قدمته المملكة من محفزات وممكنات لتسهيل عملية التعدين وفقًا لرؤية المملكة 2030، مع الاهتمام بالمبادرات طويلة المدى بدءًا من إنتاج الهيدروجين في نيوم وبرامج وفعاليات الطاقة وتصنيع السيارات الكهربائية للوصول إلى المستهدفات الرئيسة لتحقيق نسبة 50% من مصادر الطاقة ولتكون مصادر الطاقة من وسائل الطاقة المتجددة.
وتطرق المشاركون إلى بعض المعوقات التي تواجه الطاقة البديلة والمتجددة؛ للتأكد من عملية سلاسل الإمداد وفقًا لما صممت له، إضافة إلى تنشيط وتطوير الأنشطة الكربونية، مبينين أن السوق سيسمح بتبني التقنيات الحديثة، وتفعيل دور القطاع الخاص للمشاركة في التعدين، حيث إن للحكومات دورًا مهمًا لتسريع التجارب الأولية والاختبارات لمثل هذه التقنيات.
وشارك كل من رئيس شركة إنتركونتيننتال للطاقة إليسيا إيستمان، والمدير العام بكالياني ستيلز آركيه جويا، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة فالي للمعادن الحديدية مارسيلو سبينيللي، ونائب الرئيس للابتكار والإزالة الكربونية القطاعية بشركة شل غريشا ساوير بيرج، في الجلسة "الهيدروجين وسلسلة القيمة".
وأكدوا خلال الجلسة أن الشركات تسعى في أعمالها إلى اختيار الأماكن المناسبة والمهيأة ذات تكاليف مناسبة، منوهين بتجربة المملكة في سعيها أن تكون خضراء في العديد من الصناعات.
وتناولوا الأضرار المترتبة على التلوث الجوي في عدم استخدام الطاقة النظيفة، مما ينعكس على صحة الإنسان وارتفاع التكاليف الصحية على الحكومات بسبب التلوث الجوي.