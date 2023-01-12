مؤتمر التعدين يستكشف قوة الهيدروجين واستخدام الطاقة الخضراء في الصناعة

وتطرق المشاركون إلى بعض المعوقات التي تواجه الطاقة البديلة والمتجددة؛ للتأكد من عملية سلاسل الإمداد وفقًا لما صممت له، إضافة إلى تنشيط وتطوير الأنشطة الكربونية، مبينين أن السوق سيسمح بتبني التقنيات الحديثة، وتفعيل دور القطاع الخاص للمشاركة في التعدين، حيث إن للحكومات دورًا مهمًا لتسريع التجارب الأولية والاختبارات لمثل هذه التقنيات.