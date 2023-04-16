"الشؤون الإسلامية" تُقيم مأدبة إفطار للصائمين بمركز دار الأيتام لتحفيظ القرآن بالسنغال

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة بالسنغال- مائدة إفطار للصائمين في مركز دار الأيتام لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية بالعاصمة دكار، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تُنَفذه الوزارة في إطار الجهود التي تقدّمها لخدمة المسلمين بالعالم؛ تماشيًا مع دعم وتوجيهات القيادة، خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.
حضر الإفطار الجماعي أعيان من بلدية سيبكوتان المحلية، ومنسوبو المركز من أعضاء هيئة التدريس المسؤولين والمشرفين وعلى رأسهم الشيخ بكر ماريغا، ومجموعة من خريجي الجامعات السعودية، وجميع المستضافين بالمركز من الأيتام واليتيمات، وجمع غفير من سكان الحي.
جدير بالذكر أن مركز دار الأيتام لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية بدكار مؤسسةٌ فريدة في نوعها تأسست عام 2019م، ويضم المركز ما يقرب من مائتي يتيم ويتيمة، وهي وليدة الإحساس والشعور بالحاجة المحلية الملحة الماسة إلى الاهتمام بهذه الفئة المباركة، وتسعى لأن تكون رائدة في مهمة رعاية الأيتام رعاية إسلامية وإنسانية متكاملة، بتعليمهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا أعضاء نافعين لدينهم ووطنهم.
من جهتهم، رفع منسوبو مركز دار الأيتام لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية الشكر والعرفان لقيادة المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الكريم، لما يقدمون من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في كافة دول العالم، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة وقيادتها من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليهم الأمن والأمان.
وقدموا الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على جهودهم لتنفيذ هذه المشاريع الإنسانية في دول العالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين بدكار سعد النفيعي، وفضيلة الملحق الديني الشيخ وحيد مجربي.