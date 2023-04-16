"الشؤون الإسلامية" تُقيم مأدبة إفطار للصائمين بمركز دار الأيتام لتحفيظ القرآن بالسنغال

جدير بالذكر أن مركز دار الأيتام لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية بدكار مؤسسةٌ فريدة في نوعها تأسست عام 2019م، ويضم المركز ما يقرب من مائتي يتيم ويتيمة، وهي وليدة الإحساس والشعور بالحاجة المحلية الملحة الماسة إلى الاهتمام بهذه الفئة المباركة، وتسعى لأن تكون رائدة في مهمة رعاية الأيتام رعاية إسلامية وإنسانية متكاملة، بتعليمهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا أعضاء نافعين لدينهم ووطنهم.