20 جامعة سعودية في قائمة أفضل الجامعات العالمية لعام 2025

صُنفت 20 جامعة سعودية ضمن قائمة أفضل الجامعات حول العالم في تصنيف التعليم العالي الجديد لعام 2025.
واحتلت ثلاث جامعات سعودية واثنتان من قطر المراكز الخمسة الأولى في الشرق الأوسط في قائمة "QS" العالمية لأفضل الجامعات لعام 2025.
وجاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة الأولى سعوديًّا وعلى مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة الـ101 على المستوى العالمي، من بين 1500 جامعة حول العالم.
واحتلت جامعة الملك عبدالعزيز المرتبة الثانية سعوديًّا والمرتبة الـ149 عالميًّا، تليها جامعة الملك سعود في المرتبة الثالثة سعوديًّا والمرتبة الـ200 عالميًّا.
وجاءت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المرتبة الرابعة، وجامعة الأمير محمد بن فهد في المرتبة الخامسة، وجامعة أم القرى في المرتبة السادسة على مستوى السعودية.
وصنفت جامعات (الملك خالد، الأمير سلطان، الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وعفت) في المراتب السابعة، الثامنة، التاسعة والعاشرة على التوالي.