الإعلان عن الفائزين بجوائز صنّاع الترفيه في الرياض وسط عروض مبهرة وحضور عالمي

و بُثّت وقائع الحفل مباشرةً على قنوات MBC1 وMBC مصر وMBC5 وMBC العراق، بالإضافة إلى منصة "شاهد". من جانبٍ آخرـ، تألّق خلال الحفل كوكبة كبيرة من النجوم العالميين الذين أتوا خصيصاً إلى الرياض، وأبرزهم: السير أنتوني هوبكنز، كيفن كوستنر الذي حضر عبر تسجيل فيديو، مارك وولبيرغ، جان رينو، إيفا لونغوريا، سلمان خان، مارتن لورنس، كوينزي جونز جونيور، لانغ لانغ، آليا بهات، جورجينا رودريغز، أنتوني أندرسن، سام ووثينغتون، بول أندرسن، المنتج توني مازاراتي، المخرج زاك سنايدر، المخرج دوغ ليمان، ونجوم الرياضة بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة تايسون فيوري، نجم الـ WWE سوبر ستار والممثل جون سينا، بطل الـ MMA والملاكم فرانسيس نغانو.